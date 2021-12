Lors des discussions entre Microsoft et Apple pour amener la plate-forme de streaming de jeux xCloud sur l’iPhone, Microsoft était prêt à accepter de nombreuses demandes de la firme de Cupertino, notamment l’apport de titres Xbox exclusifs à la plate-forme Apple.

Selon les e-mails échangés entre les dirigeants de Microsoft et d’Apple qui ont été découverts par The Verge, Microsoft était prêt à accepter de nombreuses demandes d’Apple concernant le fonctionnement du système xCloud sur l’iPhone.

Microsoft a déclaré à Apple qu’il apporterait des jeux exclusifs Xbox triple-A à l’iPhone, grâce à la plate-forme de streaming de jeux Xbox Cloud Gaming. Si cet accord était conclu, les utilisateurs d’iPhone pourraient jouer à des titres Xbox haut de gamme sur leurs appareils mobiles tels que la saga Halo.

Apple voulait que Microsoft soumette individuellement chaque jeu à l’App Store pour qu’il soit supervisé par l’équipe appropriée, plutôt que de proposer les différents titres dans une application mondiale de Cloud Gaming. Microsoft a d’abord émis des réserves sur ce point en raison de la charge de travail que cela nécessiterait et de l’expérience client négative, mais en mars 2020 la société a accepté d’envoyer chaque titre individuellement en proposant une application catalogue liée aux différents jeux.

La responsable du développement commercial de Microsoft, Lori Wright, a déclaré à l’équipe ‌App Store‌ d’Apple que les jeux Xbox sur ‌iPhone‌ seraient « une opportunité incroyablement excitante pour les utilisateurs d’iOS ».

Malgré le quasi-accord, les pourparlers entre Microsoft et Apple ont finalement échoué et Xbox Cloud Gaming n’est jamais venu en tant qu’application sur l’App Store, mais uniquement en tant que plate-forme Web qui n’a pas besoin de suivre les règles du magasin.

Microsoft a déclaré à The Verge qu’ils voulaient une seule application avec la technologie de streaming nécessaire pour prendre en charge les différents jeux, mais Apple voulait que chaque jeu inclue une pile de streaming complète.

« Notre proposition de proposer des jeux via des applications individuelles a été conçue pour se conformer aux politiques de l’App Store. Cela a été refusé par Apple sur la base de notre demande qu’il y ait une seule application avec la technologie de streaming pour prendre en charge les applications de jeu individuelles. Forcer chaque jeu à inclure notre pile technologique de streaming s’est avéré irréaliste du point de vue de l’assistance et de l’ingénierie et aurait créé une expérience incroyablement mauvaise pour les clients. »

Les e-mails suggèrent également que l’accord a échoué car Apple était préoccupé par le fonctionnement des achats intégrés dans les jeux Microsoft. « Leur proposition pour les IAP est toujours de traiter tous les achats sur leur système existant et de régler avec nous en temps réel ou mensuellement », a écrit le responsable des jeux de l’App Store‌ Mark Grimm dans un e-mail décrivant les accords avec Microsoft.

Apple a déclaré à The Verge que l’accord avait effectivement échoué en raison des exigences d’achat dans l’application. « Malheureusement, Microsoft a proposé une version de xCloud qui n’était pas conforme aux directives d’examen de l’App Store, notamment en raison de l’absence d’obligation d’utiliser l’achat intégré pour déverrouiller des fonctionnalités ou des fonctionnalités supplémentaires dans une application », a déclaré Adam Dema, porte-parole d’Apple.

Le CVP de Xbox Cloud Gaming, Kareem Choudhry, a déclaré à The Verge que les achats intégrés n’étaient pas le vrai problème, mais Apple a rejeté de nombreuses suggestions de Microsoft sur la façon de mettre en œuvre Xbox Cloud Gaming. « Apple a refusé nos propositions et nous n’avons pas eu la possibilité de proposer une offre Xbox Game Pass cohérente via l’App Store‌ ».

Des situations similaires se sont également produites avec d’autres plateformes similaires telles que celles proposées par Google ou Amazon, à tel point que presque tout le monde opte pour des versions Web de leur plateforme de streaming de jeux.