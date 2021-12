D’après ce qui est ressorti, Samsung a commencé à produire de nouveaux écrans OLED « perforés » pour iPhone 14 qui permettront à Apple de supprimer enfin l’encoche.

La firme sud-coréenne utilise déjà des écrans perforés dans ses appareils Galaxy, éliminant ainsi le besoin d’une bande noire en haut de l’écran. Sur l’iPhone, cependant, ils seront initialement exclusifs aux modèles iPhone 14 Pro.

Cette année, Apple a rendu l’encoche de l’iPhone 13 légèrement plus petite que les modèles précédents. Cependant, l’encoche reste toujours là et reste visible lorsque vous regardez, par exemple, une vidéo en plein écran, des jeux et plus encore. Cela pourrait changer en 2022, du moins pour certains modèles d’iPhone. Le site coréen The Elec rapporte qu’Apple adoptera des écrans perforés, qui seront fabriqués par Samsung à l’aide de la technologie OLED LTPO. En pratique, ce sont les mêmes panneaux que Samsung utilise à bord de ses smartphones, qui ont fait leurs débuts en 2019, mais dans des positions différentes.

En pratique, grâce à l’utilisation de cette dalle, il n’y aura qu’une petite découpe circulaire qui abritera la caméra frontale de l’appareil. De cette façon, l’avant sera pratiquement occupé presque entièrement par l’écran. Pour le moment, cependant, on ne sait pas si la technologie Face ID restera ou si Apple a déjà étudié un moyen de placer les capteurs nécessaires à son fonctionnement sous l’écran.

Cependant, tous les modèles d’iPhone 14 ne devraient pas utiliser un affichage à trous. On pense que cette nouveauté sera exclusive à l’iPhone 14 Pro et Pro Max, comme la technologie ProMotion. Les modèles moins chers continueront d’utiliser l’encoche comme sur l’iPhone 13.