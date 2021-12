Le Financial Times rapporte que grâce aux interprétations « libres » des politiques de confidentialité d’Apple, des applications comme Facebook et Snapchat sont en mesure d’échapper au suivi des applications en continuant à suivre les utilisateurs en proposant des publicités ciblées.

En mai dernier, Apple a lancé sa fonctionnalité de suivi qui permet aux utilisateurs de ne pas être suivis sur les applications et les sites Web à des fins publicitaires. Sept mois après l’introduction de la fonctionnalité par Apple, des entreprises comme Snapchat et Facebook seraient « autorisées » à continuer de suivre les utilisateurs d’iPhone, à condition que les données soient anonymisées et agrégées plutôt que liées directement à des profils d’utilisateurs spécifiques.

Le Financial Times rapporte qu’il s’agit du résultat « d’un changement non reconnu qui permet aux entreprises d’avoir une interprétation beaucoup plus libre de la politique de confidentialité controversée d’Apple ». Apple a décidé que les développeurs « ne peuvent pas extraire de données d’un appareil dans le but de l’identifier de manière unique ». Cependant, les développeurs ont interprété cette phrase comme signifiant qu’ils peuvent toujours suivre des groupes d’utilisateurs, tout en leur montrant des publicités personnalisées.

Apple n’a pas explicitement approuvé cette technique, mais en substance, elle permet à des tiers de suivre et d’analyser des groupes d’utilisateurs, qu’ils aient ou non donné leur consentement au suivi au niveau de l’utilisateur. De plus, Apple continuerait à autoriser les applications à collecter des données au niveau de l’utilisateur telles que l’adresse IP, l’emplacement, la langue, l’appareil et la taille de l’écran, bien que certaines de ces informations soient également transmises aux annonceurs.

Les investisseurs de Snapchat ont été informés que la société prévoyait de partager les données de ses 306 millions d’utilisateurs, y compris ceux qui demandent à l’application de ne pas suivre, avec les annonceurs afin qu’ils puissent avoir « une vue plus complète et approfondie. en temps réel » du succès de campagnes publicitaires. De même, Facebook entreprend un « effort pluriannuel » pour reconstruire l’infrastructure publicitaire « en utilisant davantage de données agrégées ou anonymes ».

En juin, Apple a subi des pressions pour resserrer les règles de transparence du suivi des applications après avoir découvert que des tiers utilisaient des solutions de contournement pour identifier les utilisateurs qui n’avaient pas consenti au suivi, mais la société n’a jusqu’à présent apporté aucun changement à cet égard.