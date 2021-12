À l’heure actuelle, nous savons qu’il n’y a pas grand-chose à faire, Apple est toujours très rapide pour renouveler ce qui semble être un titre à succès. Bien qu’elle n’ait pas renouvelé toutes les séries présentées sur Apple TV+ depuis le début, la plupart d’entre elles ont duré plus d’une saison au moins. Truth Be Told a deux saisons à son actif, et une troisième arrivera très bientôt.

Annoncée aujourd’hui par Apple TV+, la série d’anthologie offrira bientôt aux téléspectateurs une troisième saison. La prochaine saison se poursuivra avec la protagoniste, Octavia Spencer, qui conservera également son rôle de productrice exécutive. Nichelle Tramble Spellman est toujours productrice exécutive de la série qu’elle a créée, mais Maisha Closson (How to Get Away With Murder) assumera le rôle de showrunner pour la troisième saison.

Spellman a publié cette déclaration concernant son renouvellement :

« Je suis ravi que le voyage de Poppy Scoville se poursuive sur Apple TV+. Et je suis ravi d’accueillir Maisha Closson en tant que nouvelle showrunner et productrice exécutive. J’ai hâte de vous montrer tout ce que nous vous réservons. »

Dans Truth Be Told, il y a des mystères à percer. Mais la série est centrée sur Poppy Scoville, le personnage de Spencer. C’est une podcasteuse qui recherche « la vérité et la justice », même si elle pourrait mettre sa vie en danger. Le titre entier est basé sur le roman écrit par Kathleen Barber.

La première saison a vu Aaron Paul (Breaking Bad) aux côtés de Spencer. Pendant ce temps, la deuxième saison, qui vient de se terminer il n’y a pas longtemps sur Apple TV+, met en vedette Kate Hudson (Comment perdre un mec en 10 jours).

On ne sait pas encore sur quoi se concentrera la saison trois ou qui pourrait assumer le rôle de co-star. En attendant, dites-nous dans l’espace des commentaires si vous avez vu Truth Be Told ? Qu’en avez-vous pensé ? Recommanderiez-vous cette série ?