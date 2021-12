Apple TV+ a ajouté de nouveaux acteurs au casting de la série dramatique « Bad Monkey« , qui arrivera en 2022 sur la plateforme de streaming vidéo.

Le casting de la série « Bad Monkey » compte désormais de nouvelles entrées, dont Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith et Meredith Hagner. Les trois actrices rejoignent Vince Vaughn, qui avait déjà été officialisé par Apple ces derniers mois.

« Bad Monkey » est basé sur le roman du même nom de 2013 de Carl Hiaasen et raconte l’histoire d’Andrew Yancy, un ancien détective du sud de la Floride qui a été rétrogradé au rang d’inspecteur de restaurants. « Un bras coupé trouvé par un touriste alors qu’il pêchait entraîne Yancy dans le monde de la cupidité et de la corruption qui décime la terre et l’environnement en Floride et aux Bahamas », lit-on dans la description de la série. « Et oui, il y a un singe ».

Monaghan incarnera Bonnie, décrite comme une « femme mystérieuse piégée dans un mariage violent et sans amour ». Turner-Smith incarnera Dragon Queen / Gracie, une personne très redoutée dans la région, tandis que Hagner incarnera Eve, une femme interrogée par Yancy au sujet de son défunt mari.

La série a été écrite par le co-créateur de « Ted Lasso« , Bill Lawrence, le réalisateur Marcos Siega réalisant le premier épisode et servant également de producteur exécutif.