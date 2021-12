La FCC a récompensé Apple pour la gamme de fonctionnalités d’accessibilité dans iOS 14, qui ont amélioré des aspects tels que la langue des signes et la reconnaissance sonore.

Le prix a été annoncé lors de la onzième édition du Chair’s Award for Advancement in Accessibility, Apple parmi les trois seuls lauréats. La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré que « pendant une période d’incertitude et d’urgence sans précédent », Apple et les autres gagnants, « ont amélioré l’accessibilité d’une manière qui a eu un impact majeur sur la vie des gens ».

Sarah Herrlinger, directrice principale d’Apple, Global Accessibility Policy & Initiatives, a commenté le prix reçu :

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix. Nous sommes honorés de cette reconnaissance, car le travail que nous célébrons ici est fondamental car il contribue à jeter les bases nécessaires à un monde plus juste. Apple s’est toujours concentrée sur la création des meilleurs produits et services pour que nos clients apprennent, se connectent et poursuivent leurs passions. Nous pensons que la technologie est vraiment à son meilleur lorsqu’elle est conçue pour soutenir tout le monde, y compris les personnes handicapées. »

La FCC a identifié quatre fonctionnalités d’accessibilité particulières ajoutées ou développées dans iOS 14 :

Détection de personnes dans l’application Lente

Dans les appels vidéo de groupe FaceTime, iOS reconnaît un participant à l’aide de la langue des signes et rend sa vidéo plus visible

Reconnaissance sonore, c’est-à-dire que l’iPhone peut écouter des sons spécifiques, tels que les alarmes incendie, et alerter l’utilisateur

Reconnaissance VoiceOver : fournit une « description substantielle » pour les sites Web et les applications

Apple avait déjà remporté un FCC Advancement in Accessibility Award en 2011, pour son iPhone 4.