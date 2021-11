Le documentaire « La bataille de Noël » raconte l’histoire d’un homme du nord de l’Idaho qui a décidé d’organiser un grand événement de Noël dans son quartier.

L’histoire racontée dans « La bataille de Noël » est bien connue aux États-Unis et suit le soi-disant « avocat épris de Noël » Jeremy Morris, dont les plans d’organiser un événement de Noël majeur dans sa communauté déclenchent une lutte controversée. Les ennuis commencent lorsque l’association des propriétaires du quartier informe Morris que les célébrations prévues violent les règles de la région. À ce stade, s’ensuit une âpre bataille au tribunal (et pas seulement) entre l’homme et l’association, et les choses vont devenir incontrôlables.

« La bataille de Noël« , un documentaire de 90 minutes, est désormais disponible sur Apple TV+.