Microsoft ne publiera pas de version de Windows 11 compatible avec les Mac Apple Silicon car l’entreprise a signé un accord d’exclusivité avec Qualcomm.

Selon les rapports de XDA-Developers, les versions basées sur le système d’exploitation Windows 11 ne sont et ne seront disponibles que sur les appareils équipés de puces Qualcomm en raison d’un accord jusqu’à présent tenu secret par les deux sociétés. L’accord pourrait expirer bientôt, mais Microsoft ne semble apparemment pas disposé à publier une version de Windows 11 pour les Mac Apple Silicon.

Précisément parce qu’il n’existe pas un tel support, Boot Camp, l’outil Apple qui permet d’installer nativement Windows sur Mac, n’est pas disponible sur Mac M1, M1 Pro et M1 Max. Pour le moment, la seule alternative pour les utilisateurs d’Apple Silicon est de virtualiser le système d’exploitation.

Qualcomm lui-même n’a pas caché ses intentions de concurrencer de plus en plus Apple Silicon en sortant des processeurs de plus en plus puissants dans les années à venir.