Facebook Messenger et Instagram n’introduiront un cryptage de bout en bout pour les chats textuels qu’en 2023.

Dans un récent rapport rédigé par Antigone Davis, responsable de la sécurité mondiale chez Meta, la société mère qui supervise entre autres Facebook, Instagram et WhatsApp, Facebook adoptera des discussions cryptées de bout en bout sur Messenger et Instagram en 2023.

Davis note que des discussions cryptées de bout en bout sont déjà disponibles sur WhatsApp, ce qui est certainement logique étant donné qu’il s’agit de l’une des plateformes de messagerie les plus populaires de la planète. Cependant, nous ne devons pas oublier que Messenger est aussi et à certains égards aussi Instagram. Cette fonctionnalité particulière est en préparation depuis un certain temps, mais n’a pas encore été mise à la disposition du public.

Quant à la date de sortie de cette fonctionnalité, Davis dit qu’il faudra un certain temps pour implémenter une fonctionnalité qui protège réellement les utilisateurs :

« Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et ne prévoyons pas d’achever la mise en œuvre mondiale du chiffrement de bout en bout sur tous nos services de messagerie avant 2023. En tant qu’entreprise qui connecte des milliards de personnes dans le monde et crée des technologie, nous sommes déterminés à protéger les communications privées des personnes et à assurer la sécurité des personnes en ligne. »

L’objectif initial de Facebook était d’introduire le cryptage de bout en bout pour Messenger et Instagram d’ici la fin de 2022. Cependant, certaines personnes ont exprimé des inquiétudes quant au fait que la messagerie entièrement cryptée pourrait entraîner des problèmes avec les agences qui protègent les personnes, en particulier les enfants. En conséquence, Facebook a déclaré qu’il modifierait le processus et trouverait un moyen de trouver un équilibre entre la confidentialité et la sécurité.