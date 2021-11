Alien: Isolation proposera une aventure pleine d’action se déroulant dans une station spatiale labyrinthique à moitié détruite, à des années-lumière de la Terre.

Les graphismes très précis, la narration avec une histoire qui se déroule minute par minute et l’atmosphère d’horreur de ce titre de science-fiction sont les pierres angulaires de Alien: Isolation.

Le jeu a été adapté et repensé pour la version tactile et propose une interface dédiée entièrement personnalisable. « Alien: Isolation » permet aux joueurs de configurer le jeu en fonction de leurs besoins et prend également en charge l’utilisation du joypad. Cette édition mobile comprend également les sept DLC supplémentaires, tels que Last Survivor et Crew Expandable.

Alien : Isolation sortira sur l’App Store le 16 décembre, et sera disponible au prix de 14,99 €. La version iOS est déjà disponible à la réservation.