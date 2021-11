Lorsque vous envoyez une image AirDrop de votre iPhone vers Mac, le format est converti en JPG sur iOS 15. Si vous souhaitez éviter cela, voici les étapes à suivre.

La conversion d’image est utile pour économiser de l’espace sur Mac, mais si nous avons des besoins particuliers, il est nécessaire d’avoir l’image dans le format d’origine, en qualité maximale et avec toutes les données Exif qui seraient autrement perdues. Par défaut, AirDrop convertit l’image en JPG lorsque nous transférons de l’iPhone vers Mac, mais il existe un moyen d’éviter cela :

Ouvrez l’application Photos et sélectionnez l’image ou les images que vous souhaitez transférer

Appuyez sur l’icône de partage en bas à gauche

Sélectionnez Options en haut

Activez la bascule « Toutes les données Photos »

Procédez au transfert via AirDrop

De cette façon, les photos et les vidéos seront envoyées en qualité d’origine, avec l’historique des modifications et les métadonnées, qui incluent l’emplacement et les légendes. En pratique, on pourra travailler sur ces photos ou vidéos sur Mac en partant également de l’historique des modifications apportées sur l’iPhone, comme les recadrages, les filtres et les effets Live Photo.

Malheureusement, ce paramètre n’est pas enregistré et vous devrez l’activer à chaque partage via AirDrop.