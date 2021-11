Les estimations de livraison pour l’ensemble de la gamme iPhone 13 restent supérieures à celles de l’iPhone 12 à la même période il y a un an, signe d’une forte demande qui ne semble pas faiblir.

Selon JP Morgan, la demande pour l’iPhone 13 est toujours élevée neuf semaines après son lancement, les délais de livraison diminuant légèrement dans la plupart des régions du monde et pour tous les modèles. De plus, par rapport à l’iPhone 12, les délais de livraison sont plus longs pour tous les modèles, malgré la légère baisse ces derniers jours. Selon les analystes, ces délais sont en grande partie dus à une forte demande et à seulement un petit pourcentage de la pénurie de puces, étant donné que pour le moment Apple a réussi à atténuer le problème.

Aux États-Unis, qui représentent environ 35% des livraisons d’iPhone, les estimations de livraison sont restées stables à 11 jours pour l’iPhone 13 et 28 jours pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les délais de livraison pour l’iPhone 13 mini restent stables entre 10 et 11 jours. La Chine, qui représente environ 15% des expéditions d’iPhone, a des délais de livraison pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max de 9, 17, 32 et 34 jours, respectivement. Des données similaires s’appliquent également à plusieurs pays d’Europe.