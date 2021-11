Selon Deadline, l’acteur Olivier Martinez rejoindra Maya Rudolph dans une nouvelle série comique (encore sans nom) d’Apple TV+. L’émission comportera des épisodes d’une demi-heure et a été créée par les gagnants des Emmy Alan Yang et Matt Hubbard.

L’émission se concentrera sur une femme, Molly, dont la vie est bouleversée après que son mari l’a laissée avec 87 milliards de dollars. Olivier Martinez aura un rôle très récurrent aux côtés de Maya Rudolph dans la nouvelle série TV+. Martinez incarnera Jean Pierre, un milliardaire charmant, charismatique et romantique. Jean-Pierre est issu d’une famille philanthropique de longue date en France et souhaite que la fondation caritative de sa famille collabore avec Molly. Bien qu’il entende entretenir strictement une relation d’affaires uniquement, il existe un sentiment indéniable entre Jean-Pierre et Molly.

Il faudra probablement encore un certain temps avant de pouvoir voir cette nouvelle série sur Apple TV+, car pour le moment, il semble que le casting soit toujours en cours de formation. De plus, Apple n’a encore rien annoncé d’officiel.