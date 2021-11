Parmi les innovations que WhatsApp devrait prochainement mettre sur le marché, il y a aussi quelque chose d’intéressant pour les communautés.

Dernièrement, l’engagement de WhatsApp à apporter des nouvelles sur le marché est de plus en plus important. En particulier, une rumeur très intéressante arrive aujourd’hui concernant la création de nouveaux groupes. Il sera en effet possible de créer de nouveaux groupes à partir de groupes déjà existants. Tout comme cela se produit sur Discord alors, les administrateurs pourront inviter des utilisateurs à rejoindre de nouveaux groupes à travers lesquels il ne sera pas possible d’écrire immédiatement, mais seulement après approbation à la discrétion des administrateurs eux-mêmes. Tout cela dépendra évidemment des règles établies par la même communauté à laquelle vous souscrivez.

Tous les chats appartenant à cette catégorie seront protégés par un cryptage de bout en bout comme d’habitude.

WhatsApp prend lentement la forme de Telegram et d’autres services de messagerie instantanée qui ont introduit ces possibilités pour la première fois.

Les communautés auront une vraie distinction avec les groupes WhatsApp classiques : dans ce cas, l’image qui distingue le chat sera un carré aux coins arrondis.

Au cours des prochaines semaines, nous aurons sûrement plus d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité qui est actuellement en cours de développement.