Apple Music a annoncé que le show Astroworld de Travis Scott sera diffusée en direct exclusivement sur la plateforme ce week-end.

Voici comment Apple a annoncé l’événement :

« Depuis 2018, Travis Scott a décidé d’« apporter » le monde qui le connaît comme une superstar chez lui à Houston sous la forme de son Astroworld Festival. Nommé d’après un parc d’attractions local désormais fermé et le troisième album studio de Travis, l’Astroworld Festival a dans le passé présenté plus de jeux, de manèges et d’invités spéciaux que quiconque ne peut l’imaginer, et l’édition 2021 s’annonce comme ne pas être différente. Travis clôturera la semaine du festival avec un concert de deux jours. Vous pouvez assister au premier spectacle de Travis à Astroworld le vendredi 5 novembre à 19h00, heure du Pacifique, lorsque Travis lui-même monte sur scène pour une performance qui sera diffusée exclusivement sur Apple Music. Reconnaissez toute la musique de Travis, puis regardez-le se produire en ville en ce grand jour. »

Le show sera diffusé le vendredi 5 novembre à 19h, heure du Pacifique (soit 3h, heure française).

Apple Music continue d’être un foyer non seulement de bonne musique, mais aussi de grands événements exclusifs comme celui-ci. Plus tôt cette année, Kanye West a organisé plusieurs événements de diffusion en direct avant la sortie de son album Donda, battant de nombreux records. Les deux événements en streaming ont battu le record d’audience, le premier avec plus de 3 millions et le second avec environ 5,4 millions de téléspectateurs.