En amont de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, Apple a annoncé l’ajout de 10 nouveaux projets à son initiative « Power for Impact ».

Power for Impact vise à apporter des solutions d’énergie propre à diverses communautés à travers le monde, dans le but d’utiliser 100% d’énergie propre dans plusieurs domaines. Apple a annoncé cette initiative pour la première fois en 2019, fournissant à plusieurs communautés de l’énergie renouvelable tout en favorisant la croissance économique et sociale.

L’un des 10 nouveaux projets Power for Impact implique un partenariat avec l’Oceti Sakowin Power Authority aux États-Unis pour développer des ressources énergétiques renouvelables pour le marché de gros, dans le but de créer un développement éolien à grande échelle dans le Midwest.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré :

« Chaque entreprise doit participer à la lutte contre le changement climatique et, avec nos fournisseurs et les communautés locales, nous démontrons toutes les opportunités que l’innovation verte peut apporter. Nous agissons d’urgence et nous agissons ensemble. Mais le temps n’est pas une ressource renouvelable et nous devons agir rapidement pour investir dans un avenir plus vert et plus juste. »

D’autres projets en Afrique du Sud, au Nigeria, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, en Colombie et en Israël visent à fournir de l’énergie renouvelable aux établissements de santé et d’éducation, ainsi qu’aux familles vivant à proximité, en utilisant des installations solaires sur les toits. Apple pense que cela créera une nouvelle source de revenus locaux et réduira les coûts énergétiques en libérant des fonds pour les bourses, l’équipement et les médicaments.

Apple a également ajouté que 175 de ses fournisseurs se sont désormais engagés à utiliser des énergies renouvelables. La liste comprend 19 fournisseurs aux États-Unis, 19 en Europe, 50 en Chine et 31 en Inde, au Japon et en Corée du Sud. La société a déclaré que les fournisseurs augmentent également l’utilisation d’énergies renouvelables dans toutes leurs opérations, au-delà de celles prévues avec Apple, et que ces fournisseurs apporteront plus de neuf gigawatts d’énergie renouvelable dans le monde, évitant ainsi plus de 18 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an (l’équivalent de retirer de la circulation plus de quatre millions de voitures chaque année).

Apple a également augmenté la quantité de matériaux recyclés qu’elle utilise dans ses produits, en travaillant avec les fournisseurs pour passer à un « système circulaire » qui tente de réduire le besoin d’une exploitation minière à forte intensité de carbone. Parmi les matériaux recyclés, nous avons de l’or, du cobalt, de l’aluminium, des éléments de terres rares et plus encore.

Enfin, Apple a souligné que l’iPhone 13 Pro a une empreinte carbone inférieure de 11% à celle de l’iPhone 12 Pro, tandis que le nouveau MacBook Pro 16,2 pouces a une empreinte carbone inférieure de 8% par rapport au modèle précédent.

