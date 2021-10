Les nouveaux MacBook Pro sont livrés aux premiers clients et certains se demandent peut-être comment masquer l’encoche sur les nouveaux MacBook Pro. Bonne nouvelle, il existe déjà une application tierce prête à cet effet : TopNotch.

L’application en question s’appelle « TopNotch » et provient des créateurs du populaire utilitaire de capture d’écran CleanShot X pour macOS. L’application en question a pour mission de « faire disparaître l’encoche », mais comment fait-elle ? Peut-être, de la manière la plus triviale possible, en rendant la barre de menu complètement noire. C’est plus ou moins le même mécanisme adopté par Apple elle-même, qui ajoute un cadre noir en haut de l’écran lorsque les applications sont en mode plein écran.

TopNotch prend en charge les fonds d’écran dynamiques macOS et fonctionne assez bien dans son seul but, qui est de masquer l’encoche du MacBook. Si vous ne supportez tout simplement pas l’encoche des nouveaux MacBook Pro, cela pourrait être une bonne solution, et en plus c’est totalement gratuit.