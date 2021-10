Plusieurs benchmarks ont déjà fourni une estimation des performances de la puce M1 Max, mais quels résultats le GPU peut-il atteindre ?

Le premier benchmark Metal pour la puce ‌M1‌ Max a été publié il y a quelques heures, la puce atteignant un score de 68870. Par comparaison, la puce ‌M1‌ présente dans le MacBook Pro 13 pouces a un score Metal de 20581 et la Radeon Pro 5600M, qui était le GPU le plus performant sur un ordinateur portable Intel 16 pouces à ce jour, arrive à 42510.

Comparé à la puce la plus rapide disponible dans le MacBook Pro 16 pouces de la génération précédente, le ‌M1‌ Max est 62% plus rapide et est également trois fois plus rapide que la puce ‌M1‌ du MacBook Pro 13 pouces, sur la base des premiers scores Metal.

Il n’est pas clair si cette puce ‌M1‌ Max est la variante à 24 cœurs ou la variante à 32 cœurs, mais de nouveaux résultats avec des informations plus spécifiques devraient être partagés dans les prochains jours.

Selon Apple, le GPU à 32 cœurs de la puce M1‌ Max est jusqu’à 4 fois plus rapide que la puce ‌M1‌. Apple a également déclaré que la puce offre des performances comparables à celles d’un GPU haut de gamme dans un ordinateur portable professionnel, tout en consommant jusqu’à 40% d’énergie en moins.