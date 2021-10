Selon l’analyste de confiance Ross Young, Apple lancera un iMac 27 pouces avec un écran mini-LED et la technologie ProMotion au cours du premier semestre 2022.

Young a déclaré que le nouvel iMac 27 pouces disposera d’un écran mini-LED et intégrera la technologie ProMotion qu’Apple a introduite pour la première fois sur la gamme Mac avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, après ses débuts sur iPad Pro. Le lancement est prévu dans les premiers mois de 2022, et en tout cas au cours du premier semestre.

Grâce à la technologie ProMotion, l’iMac 27 pouces pourra gérer dynamiquement le taux de rafraîchissement de 24 Hz à 120 Hz pour optimiser les performances et la fluidité des images en fonction de ce qui se fait à l’écran.

L’iMad 27 pouces actuellement en vente reste l’un des très rares modèles encore alimentés par des processeurs Intel, une mise à jour est donc attendue d’ici quelques mois. Young lui-même est une source très fiable, étant donné que cette année seulement, il a prédit les dimensions réelles de l’iPad mini de sixième génération et la présence de la ProMotion sur l’iPhone 13.