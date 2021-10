L’Apple Watch Series 7 n’a pas de port de diagnostic caché à l’intérieur, mais utilise un module sans fil 60,5 GHz pour le transfert de données qui permet de résoudre tous les problèmes et de réinitialiser les montres connectées apportées en SAV.

Des nouveaux documents présentés par Apple à l’agence brésilienne de régulation des appareils, nous découvrons aujourd’hui comment est fabriqué le dock qu’Apple utilisera pour diagnostiquer l’Apple Watch Series 7. Le dock est structuré en deux parties, avec le disque de charge pour Apple Watch qui doit être inséré dans la partie inférieure, tandis que l’Apple Watch doit être logée à l’intérieur de la pièce supérieure.

Avant l’Watch Series 7, les montres connectées Apple incluaient un port de diagnostic caché qui, en connectant un câble spécial, permettait une assistance pour diagnostiquer les appareils. On ne sait pas pourquoi Apple a choisi de passer aux diagnostics sans fil, et nous ne connaissons pas non plus la vitesse de transfert de données, qui peut probablement aller jusqu’à 480 Mb/s.

Nous ne savons même pas si ce module de données sans fil supplémentaire sera jamais utilisé par les utilisateurs finaux, ou s’il restera juste un outil interne utiliser par Apple.