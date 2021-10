Quelques jours avant l’événement Apple, nous en revenons parler des prochains AirPods 3, qui pourraient justement être annoncés à cette occasion.

Dans une note aux investisseurs, l’analyste Dan Ives a déclaré que les AirPods de troisième génération seront probablement annoncés lors de l’événement « Unleashed« . De plus, des contrôles effectués sur la chaîne d’approvisionnement, à condition que les nouveaux casques Apple aient déjà été produits et soient prêts à être lancés. C’est une nouvelle confirmation des rumeurs qui ont émergé ces derniers jours, qui indiquaient une annonce aux côtés des nouveaux MacBook.

Pour le moment, on peut presque supposer que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puces M1X et écrans mini-LED seront annoncés lors de l’événement.

Les nouveaux AirPods 3 présenteront un design similaire à celui des AirPods Pro, mais ne seront pas intra-auriculaires et ne seront pas équipés de certaines fonctionnalités « Pro », telles que la suppression active du bruit. Cela améliorera certainement la qualité du son et de nouvelles fonctionnalités seront introduites. La gamme AirPods n’a pas été mise à jour depuis 2019, date à laquelle Apple a annoncé les AirPods 2 et AirPods Pro.