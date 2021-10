Le nouvel événement Apple ‘Unleashed‘ se tiendra le 18 octobre et, sauf surprise, sera principalement dédié aux nouveaux Mac Apple Silicon.

‘Unleashed’ sera à nouveau une keynote virtuelle, avec des vidéos préenregistrées qui présenteront les différentes innovations préparées par Apple. L’événement débutera à 19h en France et devrait présenter les nouveaux Mac Apple Silicon.

Quelle seront les nouveautés ?

Après avoir dévoilé de nouveaux iPhone, iPad et nouvelles Apple Watch en septembre, Apple devrait lancer les nouveaux Mac lors de son événement d’octobre. Parmi les nouveautés, il pourrait également y avoir les nouveaux AirPods de troisième génération.

Notamment, Apple est susceptible de lancer les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec processeur M1x ou M2, écran mini-LED, appareil photo amélioré et plusieurs ports supplémentaires. Le design devrait également changer, avec une esthétique plus carrée similaire au dernier iPad Pro. Avec le MacBook Pro, Apple pourrait présenter la nouvelle génération de Mac mini avec un nouveau design, de nouvelles options de couleurs, de nouveaux ports et un nouveau processeur Apple Silicon.

Nous ne pouvons pas exclure l’arrivée de nouveaux MacBook Air et iMac, mais les chances sont inférieures aux deux modèles susmentionnés. Comme pour les iMac, Apple peut se limiter à lancer une variante avec un écran plus grand.

Enfin, Apple devrait également introduire les AirPods 3 qui auront un design similaire à celui des AirPods Pro, mais sans la fonction de suppression du bruit.