Apple TV+ a annoncé que la nouvelle série animée « Harriet the Spy » fera ses débuts sur la plateforme le vendredi 19 novembre.

Situé dans les années 1960 et basé sur le roman pour enfants du même nom de Louise Fitzhugh, « Harriet the Spy » raconte les aventures d’Harriet M. Welsch, 11 ans au franc-parler et perpétuellement curieuse.

« Plus que toute autre chose, Harriet veut être écrivaine, et pour être un bonne écrivaine, elle devra tout savoir. Et tout savoir signifie qu’elle devra espionner tout le monde ! »

La série voit Beanie Feldstein exprimer Harriet et Jane Lynch pour Ole Golly, la nounou « sans fioritures » de Harriet. Lacey Chabert, Kimberly Brooks, Crispin Freeman, Grey Griffin, Bumper Robinson et Charlie Schlatter figurent également parmi les autres acteurs dans la distribution des voix. La série a été produite pour Apple par « The Jim Henson Company », alors qu’elle sera écrite et produite par Will McRobb et Sidney Clifto. Courtney Barnett, quant à elle, a écrit et interprété la chanson originale.