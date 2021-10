Parmi les protagonistes de l’événement Apple ‘Unleashed‘ du 18 octobre devraient figurer les nouveaux AirPods redessinés.

Les nouveaux AirPods étaient attendus dès septembre, il est donc désormais certain qu’ils seront présentés lors de l’événement du 18 octobre, qui sera avant tout dédié aux nouveaux Mac Apple Silicon.

Au cours des dernières heures, plusieurs sources confirment que les AirPods de troisième génération seront présentés lundi et lancés quelques jours plus tard. Les nouveaux écouteurs devraient avoir un design plus similaire à celui des AirPods Pro, y compris le boîtier de charge plus grand, mais sans aucune fonction de suppression du bruit. On ne sait toujours pas si les nouveaux AirPods 3 comporteront des embouts en silicone, comme les AirPods Pro, ou s’ils présenteront le même design intra-auriculaire que les AirPods de première et deuxième générations.

Ce qui est attendu, c’est le premier changement significatif du design des écouteurs par rapport à la version originale.