Au fur et à mesure que la popularité des séries Apple TV+ augmente mois après mois, les contenus partagés sur les sites de piratage augmentent également.

Le piratage est une activité qui, malgré les contre-mesures des gouvernements et des entreprises, ne montre aucun signe de crise. Qu’il suffise de dire que les cinq principaux sites Web de piratage collectent environ 18,3 millions de dollars de revenus publicitaires par an. En outre, selon l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), le piratage de contenu vidéo en streaming représente jusqu’à 80 % des contenus illégaux partagés en ligne, avec un coût annuel pour les créateurs pouvant atteindre 71 milliards de dollars.

Depuis des années, Google essaie de bloquer les sites pirates sur le moteur de recherche, mais souvent les opérateurs de ces sites changent de domaine et redirigent les utilisateurs pour éviter le blocage. Apple est également concernée, car de plus en plus de contenus de la plateforme Apple TV+ sont disponibles illégalement sur les sites torrent.

Certains des films et séries les plus populaires de la plate-forme ont au moins 2 000 seeders actifs sur chaque site de piratage majeur, jusqu’à environ 125 000 seeders par titre. Les numéros de téléchargement correspondent presque toujours à la popularité des différents titres sur TV+, avec « Ted Lasso », « The Morning Show » et « SEE » aux trois premières places.

Apple est également l’un des principaux membres de la Motion Picture Association of America, un groupe anti-piratage de premier plan engagé à « soutenir le marché légal du contenu vidéo et à relever le défi du piratage en ligne », qui comprend également Netflix, Amazon, Comcast, Disney, NBC, MGM, ViacomCBS, Paramount, Fox, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros et autres. Apple collabore également avec la Software and Information Industry Association (SIIA).

Pour lutter contre le piratage, Apple utilise des partenaires spécifiques qui signalent le contenu illégal sur les sites torrent. Ces sociétés, y compris Corsearch et OpSec Security, consultent le Web, trouvent du contenu illégal et émettent des demandes de retrait DMCA.

À ce jour, Corsearch a émis plus de 320 000 commandes DMCA liées au contenu Apple. Ces commandes permettent à Google de ne pas indexer les sites de piratage trouvés, mais il ne peux pas faire grand-chose pour limiter l’hébergement réel de contenu piraté. Les demandes d’annulation au nom d’Apple ont atteint un niveau record le 16 août de cette année, avec plus de 8 500 demandes envoyées à Google en une seule journée.

Cependant, le contenu sur Apple TV+ est largement diffusé sur les sites de torrents, donc pour le moment toutes les initiatives ont un trou dans l’eau. Entre autres, nombre de ces sites n’hébergent pas directement de contenu piraté, mais agissent uniquement en tant qu’agrégateurs.

Bien que 91,2% des demandes de suppression soumises par Apple aient été satisfaites, la croissance et la disponibilité du contenu ‌Apple TV+ sur les sites torrent ne semblent pas avoir été considérablement entravées par ces efforts.