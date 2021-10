Volte-face brutale d’Apple. Deux semaines seulement après son introduction, elle a déjà supprimé le cryptage de bout en bout pour les signets Safari dans iCloud.

Pour confirmer cela, la page « Présentation de la sécurité iCloud », qui indiquait qu’en plus des onglets et de l’historique Safari, les signets Safari étaient également cryptés de bout en bout. Cependant, Apple a maintenant supprimé cette fonction. Désormais, la page d’assistance répertorie à nouveau les signets Safari comme cryptés « en transit et sur le serveur » uniquement.

En fait, Apple n’a jamais officiellement annoncé cette nouvelle, même pas lors de l’annonce d’iOS 15. À ce stade, nous pouvons supposer que la documentation a été mise à jour par erreur et que maintenant Apple l’a corrigée.

Que pensez-vous de ce changement, si on peut le définir ainsi ? Auriez-vous préféré un cryptage de bout en bout pour les signets Safari dans iCloud ?