La pénurie de puces balaie le marché mondial depuis des mois. Il manque non seulement les composants pour smartphones, tablettes et PC, mais aussi ceux pour les voitures. Cela entraîne de graves retards dans la production des véhicules, entraînant des retards de livraison et déconcertant les clients.

Dans ce contexte, Sony et TSMC semblent vouloir trouver une sorte d’accord afin de créer une usine de production commune au Japon.

L’opération visant à remédier en partie à la crise des puces pourrait conduire à la construction d’une nouvelle usine dans l’ouest du pays avec un investissement qui pourrait avoisiner les 7 milliards de dollars. Le gouvernement japonais jouera un rôle fondamental dans l’affaire car il devrait financer la moitié de l’investissement.

TSMC et Sony ne sont pas les seules entreprises intéressées par la construction de la nouvelle usine : la participation de Denso, l’une des marques du groupe Toyota, semble probable. Comme mentionné, le marché automobile est l’un des marchés les plus touchés par la crise des puces.

D’après ce que l’on apprend du Nikkei, c’est TSMC qui souhaite fortement cet investissement. En effet, l’entreprise taïwanaise traverse une phase très complexe compte tenu de la situation actuelle et tente de revoir activement ses projets. Le oui définitif semble dépendre directement de TSMC qui s’apprête à décider d’entamer ou non cette collaboration avec Sony afin de résoudre, au moins partiellement, la pénurie de puces.

Sony a abandonné la production de puces à grande échelle en 2010 : le gouvernement japonais espère plutôt que l’accord probable avec TSMC redonnera à l’entreprise la gloire d’il y a quelque temps.

Si toutes les parties concernées trouvent un accord, il faudra certainement un certain temps pour voir les vrais résultats. Ce qui est sûr, c’est qu’une solution à la crise des puces doit être trouvée. De nombreux secteurs subissent de lourdes pertes économiques qui pourraient bloquer les investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits.

Il ne reste plus qu’à attendre pour savoir comment l’histoire va se terminer.