Deux titres très attendus arriveront prochainement sur Apple Arcade : « Crossy Road+ » et « Transformers : Tactical Arena ».

Crossy Road+, le jeu primé aux Apple Design Award devenu viral sur l’App Store, sera disponible sur Arcade à partir de ce vendredi. Le jeu est une arcade sans fin qui met les joueurs au défi de traverser des autoroutes, des voies ferrées, des rivières et plus encore, tous remplis de trafic et d’obstacles. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, ils pourront débloquer des personnages inspirés du pop art et du style rétro.

Transformers: Tactical Arena arrivera quant à lui dans les prochaines semaines. Vous pourrez former une équipe avec vos Transformers préférés dans ce jeu de stratégie en temps réel. Plus d’informations seront partagées sous peu.