Les régulateurs antitrust de l’Union européenne sont prêts à accuser officiellement Apple de pratiques anticoncurrentielles liées à la puce NFC intégrée dans les iPhone et utilisée pour Apple Pay.

Selon Reuters, les allégations sont en cours de finalisation et pourraient être envoyées à Apple début 2022. L’enquête a commencé il y a un an, lorsque la Commission européenne a ciblé la plate-forme Apple Pay et la puce NFC de l’iPhone pour bloquer des services de paiement sans contact concurrents. Comme vous le savez, en effet, la puce NFC des iPhone ne fonctionne que pour les paiements via Apple Pay et non via d’autres services similaires.

Il n’y a actuellement aucun détail spécifique sur ces allégations, mais apparemment, Apple pourrait également être contrainte d’ouvrir son système de paiement à des services concurrents.

Au fil des ans, Apple a ouvert l’accès au NFC sur les iPhone, mais ne l’a jamais accordé aux services concurrents directs d’Apple Pay. Par exemple, lorsqu’un iPhone est rapproché d’un lecteur NFC, l’interface de Wallet et de Pay s’affiche immédiatement, ce qui n’est pas possible pour les services tiers.

Il s’agit de la deuxième enquête antitrust menée par l’Union européenne contre Apple, car la firme de Cupertino a été accusée de comportement anticoncurrentiel également en ce qui concerne l’App Store et les services de streaming musical.