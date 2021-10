Dans une nouvelle interview, le PDG d’Apple, Tim Cook, a parlé de l’App Store, de la santé mentale et du bon usage des appareils Apple.

Tim Cook a déclaré que « le défilement sans fin fait sans but et sans utiliser le cerveau » typique des médias sociaux fait partie de l’utilisation de la technologie qu’il n’aime pas.

L’interview a commencé par parler du soutien qu’Apple apporte à Shine, une application conçue pour méditer et combattre les préjugés sociaux liés aux problèmes de santé mentale : « Ici, c’est un exemple de la façon dont la technologie peut être utilisée pour aider à améliorer la vie des gens. » Le PDG d’Apple a déclaré que la santé mentale est un problème qui peut affecter tout le monde et pour cette raison, il doit être constamment surveillé :

« Il y a des choses qui m’éloignent du stress quotidien, comme la méditation et la randonnée. Être dehors dans la nature nous fait nous sentir si insignifiants et de nombreux problèmes ont tendance à sembler un peu plus petits. Vous savez, pas un S sur la poitrine et une cape dans le dos. Je souffre des problèmes de la pandémie comme tout le monde. Je sais que je suis privilégié à bien des égards, mais personne n’est tellement privilégié que je pense que la santé mentale n’est pas un facteur clé dans la vie de nous tous.

Pour cette raison, je suis de plus en plus convaincu que la technologie doit servir l’humanité, et non l’inverse. Chez Apple, nous avons créé Screen Time juste pour aider un peu et non pour que les gens se sentent asservis par des appareils électroniques. Nous voulons que les gens fassent de belles choses avec leurs appareils, comme rester en contact avec leur famille et leurs amis via FaceTime ou prendre des photos des meilleurs moments de leur vie. »

Le PDG d’Apple a ensuite déclaré que personne dans l’entreprise ne s’attendait à ce que l’App Store devienne une entreprise aussi importante grâce à plus de 1,8 milliard d’applications, à tel point que cela a été qualifié de véritable « miracle économique ».

Tim Cook a poursuivi en disant que le défilement sans fin des médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok risquait d’entourer les utilisateurs de négativité. C’est pourquoi Apple souhaite que les clients tirent parti de leurs appareils pour faire preuve de créativité, rester en contact avec leurs proches et accomplir quelque chose d’utile : « Nous n’avons pas pensé à nos produits pour un défilement sans fin et sans cervelle. »

Aza Raskin, le créateur du mécanisme de défilement infini sur les réseaux sociaux, a déclaré en 2019 qu’il était désolé pour son invention, ajoutant qu’il regrettait ce qui a été fait à l’entreprise. Il a déclaré que son objectif était d’aider à créer l’expérience la plus fluide possible pour les utilisateurs, mais malheureusement, cela s’est avéré être un stratagème pour « les garder en ligne le plus longtemps possible ».