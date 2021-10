Dix ans après le décès de Steve Jobs, Michael Dell a partagé quelques anecdotes sur ses relations de travail et son amitié avec le co-fondateur d’Apple.

Dans une récente interview avec CNET, Michael Dell a déclaré avoir rencontré pour la première fois Steve Jobs dans un groupe d’utilisateurs passionnés d’ordinateurs. À partir de ce moment, une relation d’amitié et de travail est née et a duré des années, avec Apple et Dell qui ont été les protagonistes de diverses négociations commerciales.

En 1993, Jobs a rendu visite à Michael Dell à plusieurs reprises chez lui au Texas pour proposer l’adoption du système d’exploitation Next sur les ordinateurs Dell. À l’époque, Steve Jobs était le PDG de NeXT, une entreprise fondée après son départ d’Apple et capable de produire un système d’exploitation qui deviendrait plus tard la base de macOS. Étant donné que le matériel et les logiciels produits par NeXT n’avaient pas rencontré l’enthousiasme des consommateurs, Dell a rejeté cette proposition.

Steve Jobs a réessayé en 1997, après son retour chez Apple en tant que PDG et après avoir finalisé la vente de NeXT à la firme de Cupertino. À cette occasion, Jobs a proposé à Dell de licencier une version de macOS basée sur le logiciel Mach de NeXT fonctionnant sur des machines x86. Voici ses mots : « Regardez, nous avons cet ordinateur Dell et il fonctionne sous macOS. Pourquoi ne demandez-vous pas la licence macOS ? »

Michael Dell était intéressé et a ajouté qu’il paierait des frais de licence pour chaque PC Dell vendu avec macOS installé. Malgré sa proposition initiale, Jobs craignait que cette stratégie n’affecte les ventes de Mac, il a donc proposé d’installer macOS et Windows côte à côte sur tous les ordinateurs Dell, permettant aux utilisateurs de choisir le système à utiliser. Dell paierait à Apple une partie de toutes les ventes d’ordinateurs.

La proposition n’avait aucun sens pour Dell, car il devrait payer à Apple une licence pour tous les ordinateurs vendus, même si ses clients n’ont jamais utilisé macOS. De plus, Jobs ne pouvait garantir un accès continu et complet au logiciel. En fin de compte, rien n’en est sorti et macOS est resté exclusif aux ordinateurs fabriqués par Apple.