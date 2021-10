Apple a dévoilé le nouveau processeur A15 Bionic de l’iPhone 13, déclarant qu’il atteint des performances 50% plus rapides que la concurrence. Pour confirmer ou infirmer ce constat, AnandTech a réalisé une série de tests approfondis.

AnandTech rapporte que, par rapport à la concurrence, l’A15 Bionic d’Apple n’est pas aussi rapide que 50% comme le prétend Apple, mais même jusqu’à +62 %. De plus, alors que plus de cœurs entraînent une dépense énergétique plus élevée, ces processeurs sont toujours beaucoup plus économes en énergie.

Il existe deux nouvelles microarchitectures CPU sur l’A15, pour les deux cœurs hautes performances et les quatre cœurs haute efficacité, tous construits avec le processus 5 nm+ de TSMC. Ce type de procédé de fabrication offre des performances améliorées et des fréquences maximales plus élevées.

De plus, AnandTech note que le cache système de l’A15 a été augmenté à 32 Mo, soit le double de celui de l’A14. Ce cache accru « éclipse la concurrence » et est un « facteur clé de l’efficacité énergétique de la puce, étant capable de conserver les accès mémoire sur le même silicium au lieu de passer à une DRAM plus lente et plus énergivore », indique l’étude.

Apple a également apporté une croissance de 50 % du cache de base de niveau 2 hautes performances de l’A15, de 8 Mo à 12 Mo, ce qu’AnandTech définit comme « énorme », car il a désormais la même taille L2 que la puce M1 d’Apple et plus du double de celle des autres. processeurs comme le Snapdragon 888. Ces améliorations de cache aident l’A15 à réaliser des gains impressionnants sur la microarchitecture de base hautes performances.

De plus, selon AnandTech, ces cœurs sont impressionnants : généralement, les augmentations de performances conduisent toujours à une baisse de l’efficacité énergétique ou du moins à aucune amélioration. Au lieu de cela, Apple a réussi à réduire la puissance en augmentant les performances, ce qui signifie que l’efficacité énergétique s’est améliorée de 17% sur les états de performances de pointe par rapport à l’A14.

Quant au nouveau GPU A15, AnandTech le qualifie de « absolument incroyable », car il montre des améliorations bien supérieures aux affirmations d’Apple. La seule vraie critique dans la revue est la quantité de limitation sur l’iPhone 13 Pro, qui selon AnandTech dépend de la nouvelle conception du PCB.

Selon cette étude, la conception thermique globale de l’iPhone 13 est « certainement l’une des pires du moment, car elle ne diffuse pas bien la chaleur dans tout le corps du téléphone ». Cependant, même avec une capacité thermique quelque peu limitée, l’iPhone 13‌ est « toujours beaucoup plus rapide et offre une meilleure expérience que les téléphones concurrents ».

En résumé, AnandTech affirme que les améliorations de l’A15 sont substantielles et estime que l’optimisation de l’efficacité énergétique est la clé de la meilleure autonomie de la batterie de la gamme iPhone 13 par rapport aux modèles 2020 : « Même si l’A15 ne le fait pas, c’est un bond en avant comme Apple nous l’a habitué ces dernières années, il s’accompagne de gains générationnels substantiels qui lui permettent d’être un SoC bien meilleur que l’A14 ».