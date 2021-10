Le magazine Fortune a publié son classement annuel des « femmes les plus puissantes » et parmi elles se trouvent Deirdre O’Brien et Lisa Jackson d’Apple.

Deirdre O’Brien est la directrice des ressources humaines et de la vente au détail d’Apple. Lisa Jackson, quant à elle, est la vice-présidente de l’entreprise pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, et dirige l’entreprise de Cupertino vers un avenir à zéro émission. Au classement Fortune, O’Brien se positionne au 27e rang, gagnant deux places par rapport à l’an dernier. Jackson, quant à elle, se positionne au 33e rang, gagnant également deux places par rapport à l’an dernier.

Les deux dirigeantes d’Apple jouent un rôle crucial au sein de l’entreprise. O’Brien a dû faire face à toutes les conséquences causées par la COVID-19, devant gérer à la fois les employés et les clients des différents Apple Store à travers le monde. De plus, ces derniers temps, elle est également confrontée à un mouvement sans précédent parmi les salariés qui ne se sentent pas écoutés par l’entreprise. Lisa Jackson, d’autre part, est l’une des voix les plus importantes dans le parcours d’Apple pour devenir une entreprise « zéro carbone ». Récemment, elle a assisté au Sommet mondial autrichien et a demandé à chacun d’agir rapidement pour s’attaquer au problème du changement climatique.

Vous pouvez lire le profil complet d’O’Brien ici, et Jackson est ici.