Selon les premières données partagées par Mixpanel, l’adoption d’iOS 15 a atteint 19,3% dans le monde depuis la sortie de la mise à jour le 20 septembre dernier.

Mixpanel mesure l’adoption d’iOS en fonction des visites de sites Web et d’applications qui utilisent ses SDK d’analyse mobile. Les données ne sont donc pas officielles mais donnent une estimation assez réaliste. Les dernières informations officielles partagées par Apple remontent à juin, lorsque iOS 15 n’était pas encore disponible et iOS 14 avait un taux d’adoption de 85%.

Selon Mixpanel, iOS 15 est actuellement installé sur 20% des appareils compatibles, avec une tendance plus lente que celle enregistrée par iOS 14 dix jours après son lancement. Les raisons sont probablement liées au fait qu’avec iOS 14 il sera toujours possible d’installer des mises à jour de sécurité et qu’iOS 15 a encore plusieurs bugs à corriger. De plus, certaines fonctionnalités d’iOS 15 n’ont pas encore été activées par Apple et ne le seront qu’avec les mises à jour ultérieures.

Sans surprise, iOS 15.1 est déjà en version bêta et devrait sortir fin octobre.