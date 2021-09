Apple a publié la première bande-annonce et de nouvelles informations sur Blush, le nouveau court-métrage d’animation qui sera bientôt disponible sur Apple TV+.

Blush suit l’histoire de survie d’un horticulteur-astronaute échoué après s’être écrasé sur une planète naine désolée. Lorsqu’un visiteur très spécial arrive, le protagoniste autrefois solitaire découvre la joie de construire une nouvelle vie et se rend compte que l’univers lui a offert un moyen surprenant de salut.

Écrit et réalisé par Joe Mateo (« Big Hero 6 »), « Blush » partage le parcours personnel du protagoniste, fait d’espoir et de moments indéniablement humains liés au fait d’être sauvé par l’amour. Le film est également produit par Heater Schmidt Feng Yanu (« Toy Story » et la trilogie « Cars ») et John Lasseter (« Toy Story » et « Monsters, Inc. »).

Blush sera disponible sur TV+ à partir du vendredi 1er octobre.