L’autonomie des différentes Apple Watch s’est améliorée au fil du temps, mais nous sommes encore loin des attentes des utilisateurs. Pour améliorer la situation, voici quelques conseils pratiques que vous pouvez suivre.

L’Apple Watch Series 7 a une autonomie estimée jusqu’à 18 heures. C’est un bon résultat, mais pour certains utilisateurs, cette autonomie peut ne pas suffire, surtout si vous souhaitez surveiller vos paramètres de santé même pendant le sommeil.

Comment augmenter l’autonomie de l’Apple Watch

Mettre à jour watchOS

Cela peut paraître anodin, mais surtout sur l’Apple Watch on oublie souvent de mettre à jour l’appareil malgré les notifications envoyées sur watchOS. La première étape pour optimiser la durée de vie de la batterie consiste à mettre à jour votre appareil avec la dernière version disponible. watchOS 8 est compatible avec l’Apple Watch Series 3 et les modèles ultérieurs.

Désactivez « Dis Siri »

Si vous n’utilisez pas souvent cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver et récupérer un peu en termes de batterie. Vous pouvez désactiver « Dis Siri » en accédant à l’application Watch sur votre iPhone, en sélectionnant Siri, puis en désactivant le commutateur Activer « Dis Siri ».

Activer le mode « Basse consommation »

Si vous êtes vraiment en difficulté et que vous devez empêcher votre Apple Watch de s’éteindre, l’activation de la fonction « Low Power » est une option à garder à l’esprit. Avec « Low Power » activé, vous pouvez voir l’heure sur Apple Watch, mais l’appareil ne communiquera pas avec votre iPhone. De plus, vous ne pouvez pas accéder aux autres fonctions de la montre.

Notre conseil est d’activer cette fonction non seulement lorsque la batterie est sur le point de s’épuiser, mais également lorsque vous vous trouvez dans des situations où l’Apple Watch n’est pas nécessaire, comme au cinéma ou dans des lieux sans couverture réseau (avion, emplacements particuliers, etc. …).

Pour activer la faible consommation :

Faites glisser le cadran vers le haut pour ouvrir le centre de contrôle

Appuyez sur le pourcentage de batterie.

Faites glisser le curseur Mode faible consommation, puis appuyez sur OK.

Désactiver les notifications d’activité

Si vous faites habituellement une activité physique, vous n’avez guère besoin d’un rappel de l’Apple Watch. Alors, désactivons ces notifications :

Ouvrez l’application Watch sur l’iPhone

Sélectionnez des activités

Sélectionnez Notifications désactivées

Économie d’énergie

Lorsque vous faites un entraînement, vous pouvez activer le mode Économie d’énergie qui prolonge la durée de vie de la batterie pendant les entraînements de marche et de course en éteignant l’écran permanent et le capteur de fréquence cardiaque :

Ouvrez l’application Watch sur l’iPhone

Sélectionnez l’entraînement

Activer l’économiseur d’énergie

Désactiver les mises à jour des applications en arrière-plan

Comme sur iOS, la désactivation de l’actualisation de l’application en arrière-plan sur watchOS aidera à préserver la durée de vie de la batterie. Avec cette option désactivée, seules les complications sur le cadran de la montre seront mises à jour. Pour désactiver l’option :

Ouvrez l’application Watch sur l’iPhone

Sélectionnez Général

Sélectionnez Actualiser l’application en arrière-plan et désactivez-la

Ne pas utiliser l’affichage permanent

Si vous avez une Apple Watch qui prend en charge la fonction d’écran permanent, vous pouvez envisager de désactiver cette option pour économiser la batterie. Bien sûr, cette fonctionnalité est utile, mais si vous ne regardez pas constamment votre appareil tout au long de la journée, vous pourriez gaspiller la batterie inutilement.

Depuis Apple Watch :

Accédez à l’application Réglages

Sélectionnez Affichage et luminosité

Sélectionnez Toujours activé et désactivez-le

Activation de l’écran

Un autre conseil lié à l’affichage. Si vous vous déplacez beaucoup pendant la journée, il y a de fortes chances que l’écran de l’Apple Watch s’allume à chaque fois que vous bougez votre poignet. Au cours de la journée, allumer et éteindre l’écran peut lentement consommer la durée de vie de la batterie de l’appareil.

Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez configurer l’appareil pour que l’écran de l’Apple Watch ne s’allume que lorsque vous le touchez :

Depuis Apple Watch :

Accédez à l’application Réglages

Sélectionnez Affichage et luminosité

Faites défiler vers le bas et éteignez lorsque vous soulevez votre poignet

Prêt à prolonger la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch ?