Les quatre iPhone 13 disposent d’un nouveau mode Cinématique qui vous permet d’enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ et des changements de mise au point automatiques entre les sujets. Apple a expliqué en détail le fonctionnement de cette technologie.

Le directeur marketing d’Apple Kaiann Drance et le designer Johnnie Manzari ont fait des déclarations intéressantes à TechCrunch sur la façon dont le mode cinématique a été implémenté sur l’iPhone 13.

Drance a déclaré que le mode Cinématique était plus difficile à mettre en œuvre que le mode portrait pour les photos, car le rendu des changements de mise au point automatique en temps réel implique une lourde charge de travail de calcul. La fonctionnalité est alimentée par la puce A15 Bionic et le Neural Engine.

« Nous savions qu’apporter une profondeur de champ de haute qualité à la vidéo serait beaucoup plus difficile. Contrairement aux photos, la vidéo est conçue pour bouger au fur et à mesure que la personne tire, y compris la poignée de main. Et cela signifiait que nous avions besoin de données de profondeur de qualité encore plus élevée pour que le mode Cinématique puisse fonctionner sur des sujets, des personnes, des animaux domestiques et des objets, et nous avions besoin de ces données de profondeur tout le temps pour suivre chaque image. Le rendu de ces changements de mise au point automatique en temps réel est une lourde charge de travail de calcul. »

Manzari a ajouté que l’équipe de conception d’Apple a passé beaucoup de temps à rechercher l’histoire des techniques cinématographiques pour faire des transitions de mise au point réalistes.

« Lorsque vous regardez le processus de conception, nous avons commencé avec une profonde révérence et un profond respect pour la photographie et le cinéma à travers leur histoire. Nous sommes fascinés par des questions telles que quels principes de l’image et du cinéma sont intemporels ? Quelle profession a résisté culturellement et pourquoi ? »

Manzari a déclaré qu’Apple avait observé des directeurs de la photographie, des caméramans et d’autres professionnels du cinéma sur les plateaux pour découvrir pleinement l’objectif de la profondeur de champ dans la narration, ce qui a conduit Apple à comprendre l’importance d’attirer l’attention du spectateur.