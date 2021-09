Plusieurs sources affirment que les premiers casques Apple seront mis en vente dans la seconde moitié de 2022, tandis qu’un autre appareil AR connu sous le nom de « Apple Glasses » sera lancé après 2023.

Selon Digitimes, le premier casque AR d’Apple devrait être un produit très coûteux, destiné principalement aux développeurs et aux entreprises. Ces dernières semaines, Apple aurait achevé la deuxième phase de test du prototype et s’apprête à démarrer la production en vue d’une présentation au deuxième trimestre 2022 et d’un lancement au second semestre.

Ce premier modèle intégrera une caméra et un capteur optique laser, pèsera environ 100-110 grammes et utilisera un processeur de 5 nanomètres. Le cadre sera en alliage de magnésium léger à haute résistance. De plus, l’appareil devra toujours être connecté à l’iPhone via Bluetooth pour gérer la plupart des opérations. D’après les premières informations, le prix devrait dépasser les 2 000 dollars et pour cela Apple entend le positionner comme un produit industriel, avec un chiffre d’affaires estimé à 2 millions d’unités la première année.

Un autre produit en cours de développement, moins cher et destiné aux utilisateurs finaux, sera plutôt prêt après 2023 et prendra la forme de lunettes de soleil ou de lunettes normales, mais avec des fonctions AR avancées. Pour le moment, Apple est confronté à des problèmes de dissipation des couleurs, de poids et d’autonomie compte tenu de la petite taille de ce modèle.