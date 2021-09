Avec iOS 15, Apple a étendu la fonction « Ne pas déranger » avec la fonction Concentration, qui permet aux utilisateurs de définir différents scénarios pour gérer les notifications entrantes. Apple a également modifié un autre paramètre de « Ne pas déranger ».

Avec iOS 14, Ne pas déranger avait un paramètre qui vous permettait de désactiver les appels entrants et les notifications à tout moment ou uniquement lorsque l’iPhone était verrouillé. Avec ce paramètre, vous pouvez activer « Ne pas déranger » pour recevoir des notifications et des appels lorsque vous utilisez activement l’iPhone, ou éviter les alertes en toutes circonstances.

Depuis iOS 15, ce paramètre a disparu et il n’est plus possible de recevoir des notifications lorsque l’iPhone est déverrouillé et en cours d’utilisation lorsque la fonction « Ne pas déranger » est active. Cela signifie que, si vous utilisez votre iPhone avec iOS 15, la fonction « Ne pas déranger » filtrera toujours toutes les notifications, qui ne seront donc pas affichées activement.

De plus, il n’y a pas de réglage équivalent en mode Concentration, il n’y a donc aucun moyen de recevoir des notifications lorsque l’iPhone est déverrouillé et avec le mode « Ne pas déranger » actif.

Que pensez-vous de ce changement ?