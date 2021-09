Quelques jours après la sortie d’iOS 15 et des autres mises à jour majeures, Apple a publié la première bêta d’iOS 15,1, iPadOS 15,1, tvOS 15.1 et watchOS 8.1 pour les développeurs.

La bêta 1 d’iOS 15,1, iPadOS 15,1, tvOS 15.1 et watchOS 8.1 est actuellement disponible sur l’Apple Developer Center pour les développeurs uniquement, tandis que la bêta publique n’est attendue que dans les prochains jours. En plus des corrections de bugs et des améliorations de performances, il ne semble pas y avoir de nouvelles substantielles pour le moment, mais nous téléchargeons la bêta et vous mettrons à jour ce post en cas de nouvelles fonctionnalités.

Il n’est pas exclu qu’Apple ait intégré le bouton pour désactiver le mode Macro sur l’iPhone 13, après les critiques de certains utilisateurs ayant déjà testé les nouveaux appareils. Continuez à nous suivre pour en savoir plus.