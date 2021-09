Apple explique qu’il sera bientôt possible de désactiver le mode macro sur l’iPhone 13 lorsque l’on approche un sujet avec l’appareil photo.

L’une des nouveautés de l’iPhone 13 est le mode macro, qui permet de prendre de belles photos en gros plan grâce à l’objectif Ultra Wide, qui peut faire la mise au point sur un objet à seulement 2 centimètres. Les utilisateurs peuvent profiter de cette fonctionnalité pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Le problème est que, si vous souhaitez vous approcher d’un sujet avec votre iPhone 13 mais que vous ne souhaitez pas activer le mode macro, ce n’est actuellement pas possible et l’appareil prendra toujours une photo macro.

Apple annonce qu’une mise à jour iOS 15 est en préparation qui permettra de désactiver et réactiver le mode macro selon les besoins de l’utilisateur, « déverrouillant » ainsi l’appareil photo de l’iPhone 13 lorsqu’il est positionné très près d’un sujet.

Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo.

La mise à jour est attendue pour fin octobre.