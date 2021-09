Apple a apporté plusieurs nouvelles fonctions à CarPlay grâce à iOS 15, allant de la lecture vocale des messages avec Siri aux nouveautés pour Ne pas déranger.

Lecture des messages avec Siri

Après son arrivée sur les AirPods, la lecture des messages avec Siri entre également dans CarPlay avec iOS 15. La plate-forme CarPlay a toujours été capable de lire les messages texte à haute voix en appuyant sur une notification sur l’écran intégré à la voiture, afin de ne pas se laisser distraire pendant la conduite.

Lorsqu’il est activé, Annoncer les messages lira automatiquement les nouveaux messages à voix haute au fur et à mesure qu’ils sont reçus. Cette nouveauté est bien plus pratique au volant car on n’aura jamais à regarder l’écran pour voir les badges ou bannières de notification, et l’écoute du message est totalement mains libres.

La lecture à haute voix de tout message que vous recevez peut toujours être gênant ou déconseillé s’il y a d’autres passagers. Pour cette raison, Apple vous permet de désactiver l’option ou de programmer sa réactivation même pour des conversations spécifiques individuelles.

Driving Focus

Ne pas déranger obtient une mise à jour majeure dans iOS 15 avec une fonctionnalité appelée Driging Focus qui vous permet de définir des états et des modes, remplaçant complètement l’ancienne fonctionnalité. Driving Focus peut être activé manuellement ou automatiquement lorsque la conduite est détectée, que le Bluetooth de la voiture est connecté ou que CarPlay est activé.

La nouvelle fonctionnalité la plus importante est la possibilité de partager votre statut Driving Focus avec d’autres personnes sans avoir à configurer l’envoi automatique d’une réponse textuelle prédéfinie lorsque des messages sont reçus. Par exemple, un ami peut voir que vous êtes dans Driving Focus avant d’envoyer un message dans Messages sur iOS 15.

Driving Focus vous permet également de configurer des contacts et des applications spécifiques qui peuvent vous envoyer des notifications lorsque ce mode est actif. Vous pouvez également choisir de recevoir un nouveau type d’alerte appelé Time Sensitive Notifications. Un grand avantage de ce niveau de personnalisation pour contrôler les alertes est que vous pouvez définir différentes règles pour lesquelles les contacts et les applications peuvent vous alerter dans chaque mode, comme travailler et jouer.

Nouveaux fonds d’écran et petites nouveautés

CarPlay sous iOS 15 ajoute quatre nouvelles options de fond d’écran (chacune avec des modes clair et sombre) à partir de la première version bêta. De plus, nous avons de nouveaux détails dans Apple Plans pour certaines villes et des améliorations dans l’affichage du mode sombre.

N’hésitez pas à nous faire un retour dans l’espace commentaires sur votre utilisation de CarPlay au quotidien et maintenant sous iOS 15.