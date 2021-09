Les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max seront officiellement disponibles le 24 septembre, il est donc temps de savoir comment éteindre, redémarrer ou passer en mode DFU votre futur smartphone. Et c’est d’autant plus vrai si vous venez d’un iPhone doté d’un bouton « Home ».

Redémarrer l’iPhone 13 (Mini) / l’iPhone 13 Pro (Max)

Le redémarrage de l’iPhone 13/mini et iPhone 13 Pro est très simple :

Appuyer et relâcher le bouton Volume + Appuyer et relâcher le bouton Volume – Appuyer et maintenir le bouton Power jusqu’à l’apparition du logo Apple

Cette manipulation vous permettra ainsi de redémarrer votre iPhone rapidement sans avoir à passer par les réglages d’iOS.

Éteindre l’iPhone 13 (mini) et l’iPhone 13 Pro (Max)

Maintenir le bouton de volume – et le bouton latéral enfoncés de sorte à faire apparaître le curseur Éteindre en haut de l’écran.

Ensuite, il suffit de faire glisser le curseur vers la droite pour éteindre votre appareil. Pour le rallumer, vous avez simplement à maintenir le bouton latéral enfoncé à droite du smartphone. Vous verrez alors le logo Apple apparaître, avant de pouvoir accéder à l’ensemble de l’interface iOS.

Notez qu’iOS propose aussi dans les réglages une option pour éteindre votre iPhone : Réglages > Général > Éteindre.

Passer en mode DFU l’iPhone 13 (mini) et l’iPhone 13 Pro (Max)

Le mode récupération, aussi appelé « mode DFU », de l’iPhone 13/Pro est également disponible grâce aux étapes suivantes :

Éteignez votre iPhone. Branchez-le sur votre ordinateur. Lancez iTunes (ou le finder sur Mac depuis MacOS Catalina). Appuyez 3 secondes sur le bouton Power. Maintenez le bouton Power, appuyez sur le bouton Volume – pendant 10 secondes (sans les relâcher). Lâchez seulement le bouton Power et maintenez l’autre bouton Volume – pendant 5 secondes.

Le mode DFU peut s’avérer très utile si votre iPhone reste bloqué sur l’interface ou sur le logo Apple où encore dans le cadre d’une restauration forcée. Concrètement, ce mode peut vous permettre de sortir de quelques problèmes, il est donc intéressant de connaître toutes ces étapes.