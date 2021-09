Pour éviter les mauvaises surprises et installer une mise à jour majeure comme iOS 15 sans problème, voici toutes les étapes à suivre pour préparer votre iPhone.

Appareils compatibles

iOS 15 peut être installé sur les appareils suivants :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

› Lire aussi : iPhone 13/13 Pro : Où trouver du stock, suite aux délais allongés chez Apple ?

Nous vous rappelons qu’iOS 15 sera disponible à partir de 19h le 20 septembre.

Si vous avez une Apple Watch

Si vous avez une Apple Watch connectée à votre appareil que vous avez l’intention de mettre à jour vers iOS 15, assurez-vous d’avoir également effectué la dernière sauvegarde sur la smartwatch.

Mettre à jour iTunes

Si vous avez un PC Windows ou un Mac avec une version antérieure à macOS Catalina, assurez-vous d’avoir la dernière version d’iTunes avec prise en charge d’iOS 15. À partir de macOS Catalina, les mises à jour iOS sont gérées par le Finder, vous n’avez donc pas à vous inquiéter à propos de quoi que ce soit d’autre.

Mettre à jour toutes les applications

Surtout si vous avez installé de nombreuses applications sur votre iPhone, assurez-vous qu’elles sont toutes à jour avant de procéder à la mise à jour. Pour ce faire, il suffit d’aller dans l’App Store, de cliquer sur votre avatar en haut à droite et de sélectionner Tout mettre à jour.

Chargez votre iPhone

Évidemment, n’oubliez pas de recharger l’iPhone avant de procéder à la mise à jour, afin d’être immédiatement prêt pour l’installation.

Libérez de l’espace de stockage

Si vous avez un iPhone haut de gamme et plus récent, cela peut ne pas être un problème. Pour tous les autres, cependant, il peut être nécessaire de libérer de l’espace pour pouvoir télécharger iOS 15. Par exemple, si un message apparaît vous demandant de supprimer temporairement des applications car iOS a besoin de plus d’espace pour mettre à jour, appuyez sur Continuer ou Annuler, Ensuite, libérez de l’espace en supprimant les applications moins utilisées ou certaines photos/vidéos.

Le poids de la mise à jour devrait être d’environ 2 Go.

Créer la sauvegarde

Une opération à effectuer immédiatement est de sauvegarder tout le contenu sur l’iPhone. Vous pouvez le faire directement depuis votre appareil, via iCloud, ou en le connectant à votre PC/Mac et en utilisant iTunes/Finder. Le guide complet est disponible ici pour PC et Mac et ici pour macOS Catalina et versions ultérieures.

Quoi de neuf dans iOS 15

En attendant la sortie officielle d’iOS 15, nous vous invitons à lire notre article où sont recensées toutes les nouveautés d’iOS 15.

› Lire aussi : iPhone 13/13 Pro : Où trouver du stock, suite aux délais allongés chez Apple ?