Selon Mark Gurman de Bloomberg, de nouveaux Mac Apple Silicon sortiront d’ici la fin de l’année avec la troisième génération d’AirPods. En revanche, pour les nouveaux AirPods Pro, nous devrons attendre 2022.

Mark Gurman dit qu’il reste encore des produits Apple à dévoiler en 2021, avec le lancement prochain de nouveaux MacBook Pro et AirPods. L’analyste confirme également qu’il n’y aura qu’un seul autre événement, et non deux, d’ici la fin de l’année.

En ce qui concerne 2022, Apple devrait lancer la deuxième génération d’AirPods Pro, aux côtés des nouveaux Apple Silicon Mac Pro et MacBook Air, ainsi que des iPad Pro avec un dos en verre et la prise en charge du chargement sans fil. À propos des AirPods Pro, Gurman dit que les prochains écouteurs d’Apple intégreront des capteurs pour le suivi de l’activité physique et un design avec des tiges encore plus petites (il n’est pas exclu que les tiges soient entièrement supprimées). Concernant l’Apple Watch : le flat design attendu prévu pour cette année sera proposé avec la Series 8 attendue en septembre 2022.

Enfin, d’ici la fin de l’année prochaine, Apple pourrait prévisualiser ses premiers casques de réalité mixte AR et VR, afin de donner aux développeurs la possibilité de commencer à travailler sur les premières applications. Le lancement officiel de ces casques est attendu en 2023.

