Les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max sont également disponibles chez les opérateurs Orange, Sosh, SFR, RED by SFR et Bouygues Télécom. Free Mobile les proposera aussi prochainement.

Orange et Sosh

› iPhone 13/mini/Pro/Max chez Orange : dès 759 €

› iPhone 13/mini/Pro/Max chez Sosh : dès 759 €

SFR

› iPhone 13 mini : dès 799 € en mobile nu

› iPhone 13 : dès 899 € en mobile nu

› iPhone 13 Pro : dès 1149 € en mobile nu

› iPhone 13 Pro Max : dès 1249 € en mobile nu

RED by SFR

› iPhone 13 mini : dès 799 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

› iPhone 13 : dès 899 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

› iPhone 13 Pro : dès 1149 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

› iPhone 13 Pro Max : dès 1249 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

Bouygues Telecom

› iPhone 13 mini : 769 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

› iPhone 13 : 869 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

› iPhone 13 Pro : 1119 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)

› iPhone 13 Pro Max : 1219 € en mobile nu (voir conditions avec forfait)