Le compte Twitter DongleBookPro a partagé des images d’un prototype d’Apple Watch Series 2 montrant que la compatibilité cellulaire était initialement prévue avec ce modèle. De plus, le prototype a une couronne numérique rouge, tout comme la série 3, qui était le premier modèle avec support cellulaire.

Alors que ce prototype est principalement important pour sa fonctionnalité cellulaire, qui est arrivée juste un an plus tard, il est également présenté dans une toute nouvelle finition en acier inoxydable doré. Apple n’a pas sorti cette Apple Watch en acier inoxydable avec une finition dorée avant la série 4, qui est arrivée deux ans plus tard. L’Apple Watch Series 2 en acier inoxydable ne sera commercialisée qu’en argent et gris sidéral.

Scrapped Proto 1 Series 2

This Watch has Cellular & A Red Crown (Present On Release Series 3) and The Stainless Steel Gold Color from Series 4

This watch was scrapped because the modem had nearly a ~60% failure rate and would overheat constantly. It Never made it Past Proto 2 pic.twitter.com/1jg2cYMd71

— Dongle (@DongleBookPro) September 10, 2021