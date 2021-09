Après la sortie des trois premiers chapitres il y a quelques semaines, Square Enix a enfin sorti Final Fantasy 4 Pixel Remaster sur l’App Store.

Final Fantasy I, II et III sont déjà disponibles sur l’App Store et maintenant le quatrième chapitre rejoint cette collection incontournable. Final Fantasy 4 Pixel Remaster est une version remodelée en 2D du quatrième titre de la série à succès. FFIV est le premier titre à introduire le système Active Time Battle (ATB), dans lequel le temps passe pendant le combat et transmet un sentiment de hâte. Grâce au succès du jeu, ce système révolutionnaire a ensuite été intégré à d’autres futurs titres de la série. Cependant, le titre n’apporte pas seulement un nouveau design graphique, par l’artiste original Kazuko Shibuya, mais aussi un gameplay amélioré pour mieux s’adapter à l’affichage de nos appareils. La bande-son a également été renouvelée avec un style fidèle à la saga, sous la direction du compositeur original Nobuo Uematsu.

Le titre est disponible sur l’App Store au prix de 17,99 euros. Pour l’installer, vous aurez besoin d’un appareil avec iOS 13 ou une version ultérieure.

Final Fantasy 4 Pixel Remaster – 17,99 euros