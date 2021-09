Apple TV+ a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec WildBrain pour diffuser en exclusivité la série de marionnettes pour enfants « Yo Gabba Gabba! ».

Un peu comme avec l’accord pour amener Peanuts sur la plate-forme, Apple TV+ deviendra le nouveau foyer de tout le contenu « Yo Gabba Gabba! », y compris les épisodes et les spéciaux. Apple a également commandé la production de 20 nouveaux épisodes d’une demi-heure.

Yo Gabba Gabba rejoindra cette petite sélection de contenus TV+ pas tout à fait originaux, étant donné que certains épisodes de Peanuts et les docuseries Long Way Down et Long Way Round étaient déjà disponibles dans le passé.

Dans tous les cas, Apple a tout de même commandé de nouveaux contenus originaux pour compléter le catalogue avec des propositions originales supplémentaires, et il en va de même avec « Yo Gabba Gabba! », qui comprend actuellement 66 épisodes diffusés en 2007 sur le réseau Nickelodeon. Les épisodes sont actuellement disponibles gratuitement sur YouTube et il n’est pas clair si l’accord Apple entraînera la suppression de ce contenu.