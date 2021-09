ZhiZhen Network Technology, une société chinoise qui a déposé une plainte contre Siri d’Apple en 2013, a fait une nouvelle démarche juridique en demandant aux tribunaux chinois de bloquer la production et l’exportation de l’iPhone 13.

La société chinoise a déposé une demande d’injonction préliminaire pour arrêter la production, la vente et l’exportation de tous les produits illicites, y compris le nouvel iPhone 13. Apple n’a pas publié de nouvelle déclaration à ce sujet, mais elle l’a déjà fait en 2020 :

« Siri ne contient pas de fonctionnalités incluses dans leur brevet, qui concernent les jeux et la messagerie instantanée. Des évaluateurs indépendants certifiés par la Cour populaire suprême ont également conclu qu’Apple n’enfreint pas la technologie Xiao-i Robot. »

ZhiZhen Network Technology a déposé une demande de brevet chinois pour son logiciel Xiao-i Robot en 2004 et ce brevet a été accordé en 2006. Comme Siri, Xiao i Robot propose des interactions vocales, avec la possibilité de répondre à des questions et de tenir des conversations simples. L’entreprise a également sorti son logiciel utilisable via son site internet, mais aussi sur Android, Windows Phone, desktop et iOS. La société affirme que sa technologie compte plus de 100 millions d’utilisateurs en Chine, y compris des sociétés telles que China Mobile, China Telecom et de grandes banques.

La société a déposé une plainte en 2013 après qu’Apple a publié Siri en Chine. Apple a ensuite contre-attaqué la Chine et ZhiZhen, mais la situation est au point mort depuis un certain temps maintenant. En plus de l’injonction, ZhiZhen demande évidemment également une indemnisation en espèces, d’un montant de 10 milliards de yuans, soit environ 1,5 milliard de dollars.